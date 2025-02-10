بريطانيا: دالتون وزيرة لشؤون الصحة بدلا من المطرود غوين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلن مقر رئيس الحكومة البريطاني 10 داونينغ ستريت عن تعيين آشلي دالتون وزيرة للشؤون الصحية خلفا للوزير المطرود بسبب تعليقات مسيئة على مجموعة WhatsApp أندرو غوين.

وستتولى آشلي دالتون، النائبة البالغة من العمر 52 عامًا عن دائرة غرب لانكشاير، الحقيبة الوزارية، وكان تم انتخابها لأول مرة في الانتخابات التكميلية لعام 2023، ثم مرة أخرى في الانتخابات العامة العام الماضي.

وقال مسؤول كبير لشبكة سكاي نيوز إن حزب العمال سيعاقب أي عضو برلماني أو وزير آخر يقع في فضيحة مجموعة WhatsApp الخاصة بأندرو غوين.

وورد أن الوزير المطرود غوين أدلى بتعليقات معادية للسامية و"مازح" أحدى الناخبات المتقاعدات، قائلاً إنه يأمل أن تموت قبل الانتخابات المقبلة، وفقًا لصحيفة (ميل أون صنداي).

تعليق عضوية

وعلى صلة، تم يوم الإثنين، تعليق عضو برلماني ثانٍ من حزب العمال من الحزب بسبب تعليقات أدلى بها في مجموعة WhatsApp التي أدت إلى فقدان وزير لوظيفته.

ونتيجة لذلك، خسر أوليفر رايان منصب رئيس الحزب في البرلمان، مما يعني أنه يجب عليه الآن الجلوس كعضو مستقل.

وقال متحدث باسم حزب العمال: "بمجرد أن تم لفت انتباهنا إلى هذه المجموعة، تم إطلاق تحقيق شامل على الفور، وهذه العملية مستمرة بما يتماشى مع قواعد وإجراءات حزب العمال".

وأضاف المتحدث: "سيتم اتخاذ إجراءات سريعة دائمًا عندما يتم العثور على أفراد انتهكوا المعايير العالية المتوقعة منهم كأعضاء في حزب العمال".

واعتذر رايان وهو عضو البرلمان عن دائرة بيرنلي البالغ من العمر 29 عامًا يوم الأحد وقال إنه "يأسف بشدة" على التعليقات التي أدلى بها، والتي قال مصدر حكومي إنها "غير مقبولة ومخيبة للآمال للغاية".

ورايان ثاني عضو برلمان عن حزب العمال يتم تعليقه من قبل الحزب بسبب تعليقات أدلى بها في نفس مجموعة WhatsApp.