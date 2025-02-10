ترامب: لا عودة لأهل غزة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال تقرير إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملتزم بتجاهل الاعتراضات المحيطة بخطته "للسيطرة" على غزة والتي لاقت إدانة واسعة النطاق.

وقال مراسل (سكاي نيوز) البريطانية في الولايات المتحدة جيمس ماثيوز إن ترامب "لا يزال يتحدث عن الاستيلاء على غزة، وبناء العقارات، وملتزم بوضوح بتجاهل اعتراضات الحلفاء والخصوم مثل مصر والأردن".

واضاف: "لقد تحدث عن تحويلهم. لفترة طويلة كانت هناك اعتراضات من قبل المصريين والأردنيين على الفكرة ذاتها".

ويوضح ماثيوز أن ترامب قيل له "بأشد العبارات" أن هناك اعتراضات قوية على فكرة أن الولايات المتحدة قد تنتقل إلى غزة"، وأضاف: "لا يزال ترامب يتحدث بلغة العقارات وبناء الممتلكات".

وقال المراسل: "لم نسمع ذلك قط خلال حملته الانتخابية. لم يكن ذلك جزءًا من عرضه ليصبح رئيسًا للشعب الأميركي. يبدو أنه تحول إلى رئيس لديه طموحات إمبريالية بعد تنصيبه".

بث جديد

وإذ ذاك، بثت قناة (فوكس نيوز) الأميركية جزءًا آخر من مقابلتها مع ترامب.

ويظهر الرئيس الأميركي وهو يناقش خطته "للسيطرة" على غزة، والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي إلى جانب بنيامين نتانياهو الأسبوع الماضي.

في المقطع الذي تم إصداره حديثًا، سأل بريت باير من قناة فوكس ترامب عما إذا كان للشعب الفلسطيني الحق في العودة إلى غزة. فقال: "لا، لن يعودوا، لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".

واضاف ترامب: "بعبارة أخرى، أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم".

مواقع جديدة

واقترح الرئيس الأميركي أنه قد يكون هناك ما يصل إلى ستة مواقع مختلفة، وقال إن هذه ستكون "مجتمعات جميلة" لنحو 2.3 مليون فلسطيني يعيشون حاليًا في القطاع.

وقال: "قد تكون خمسة أو ستة أو اثنتين. لكننا سنبني مجتمعات آمنة، بعيدًا قليلاً عن مكان وجودهم، حيث يوجد كل هذا الخطر".

وأضاف ترامب: "في غضون ذلك، سأمتلك هذا. فكر فيه باعتباره تطويرًا عقاريًا للمستقبل. ستكون قطعة أرض جميلة. لن يتم إنفاق الكثير من المال".

وأضاف أن غزة "غير صالحة للسكن" حاليًا وقد يستغرق الأمر "سنوات" قبل أن يتمكن الفلسطينيون من العودة.

وقد أدان الحلفاء الغربيون والعرب خطة ترامب على نطاق واسع، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية.