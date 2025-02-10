شكرا لقرائتكم خبر عن صالح رجب يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الكاتب الصحفى صالح رجب، اليوم الإثنين، بأوراق ترشحه علي عضوية مجلس نقابة الصحفيين، وذلك خلال ثاني أيام فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وذلك على مقعد النقيب، وعضوية المجلس، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس 13 فبراير 2025.

كما تقدم كل من الزملاء عيسي جاد الكريم وشرين العقاد ونرمين سليمان بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النقابة.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

