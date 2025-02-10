شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: تقديم قانون الرياضة للمجلس قريبا.. ووضعنا نظام حوكمة للاتحادات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة علي التنسيق والتعاون المتواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب محمود حسين رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وبدوره قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، إن هناك العديد من الملفات الهامة التي أجلت اللجنة مناقشاتها انتظارا لحضور الوزير في اللجنة، أبرزها ملف صيانة الملاعب، واستبدال مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة بمساحة أكبر.

وأشار إلي أن هناك تعاونا كبيرا، بين المجلس النيابى والحكومة، وهو ما كان ثمار جيدة خلال الفترة الماضية دليل علي الجهد المبذول من الوزير، وكذلك دليل علي التنسيق بين النواب والحكومة.

وقال الدكتور أشرف صبحى، إن الوزارة تهتم في موازنتها بطلبات النواب، مشيرا إلي أن الوزارة تمكنت من زيادة موازنتها المالية لتلبية الاحتياجات من خلال دخول القطاع الخاص، حيث بلغت حجم موازنة القطاع الخاص 4.8 مليار جنيه، يضاف إلى الموازنة الطبيعية للوزارة من موازنة الدولة وهى نحو 30 مليار جنيه.

وأضاف الوزير، أن بعد أولمبياد باريس، تم وضع نظام حوكمة بشكل كبير للاتحادات وتم إعادة هيكلتها، ودخلت وجوه جديدة بها بنسبة أكبر من 60%.

واستعرض الوزير، دور ومشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة بمختلف القرى من خلال الشكل الجديد لمراكز الشباب بها، مؤكدا أن قانون الرياضة الجديد يعد خطوة جيدة، وسيتم تقديمه قريبا.