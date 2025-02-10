وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان آخر التطورات بالمنطقة

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي. وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.



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