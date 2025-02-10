مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي نظيره الكاميروني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، في مقر المندوبية بمحافظة جدة، المندوب الدائم لجمهورية الكاميرون لدى المنظمة السفير إيا تيجاني.

وناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والعمل المتعدد، والجهود التي تقوم بها المنظمة على جميع الأصعدة.

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