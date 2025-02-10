شؤون الأسرى الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 580 فلسطينيًّا الشهر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 580 فلسطينيًّا من الضفة الغربية، خلال الشهر الماضي، وتركزت الاعتقالات في مدينة جنين ومخيمها، التي تشهد عدوانًا منذ 21 يومًا على التوالي.

وأكدت الهيئة في تقرير، توثيق اعتقال 17 امرأة و60 طفلًا، لافتة النظر لاستشهاد أربعة معتقلين خلال الشهر ذاته، وأن 14500 فلسطيني اعتُقلوا منذ أكتوبر عام 2023، بينهم 455 امرأة و 1115 طفلًا على الأقل.

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