شكرا لقرائتكم خبر عن 70 عاما من المحاولات.. ومخطط التهجير القسرى "فاشل".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "70 عاما من المحاولات.. ومخطط التهجير فاشل"، استعرض خلاله محاولات الكيان المحتل تهجير الفلسطينين منذ العهد الملكي، والقيادة المصرية نجحت في هدمه ومستمرة، والدولة المصرية تشدد على ضرورة حل الدولتين وعدم تصفية القضية الفلسطينية، فعلى مدار أكثر من 15 شهرًا من بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم علي أهالي غزة في 7 أكتوبر 2023، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحًا منذ اللحظة الأولى في موقفه الثابت من محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، أو أي مساعي لتنفيذ خطط تهجير قسري، واستمرت جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي للتأكيد على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وتقرير مصيرهم.

وجاء ذلك في العديد من المحافل الدولية والمحلية مؤكدًا أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في دعم حل الدولتين كأساس لأي تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، والرئيس السيسي في العديد من خطاباته، وجه رسائل حازمة إلى المجتمع الدولي بخصوص رفض تهجير الفلسطينيين قسريًا من غزة، فأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023، أكد الرئيس السيسي رفض مصر لأي محاولات لتوطين الفلسطينيين في دول أخرى أو إجبارهم على مغادرة غزة، مؤكدًا أن الفلسطينيين لهم الحق في البقاء على أراضيهم، وأن مصر ترفض التهجير القسري تحت أي ظرف، مشددا على أن تهجير الفلسطينيين من غزة سيؤدي إلى خلق أزمة إنسانية أكبر وسيزيد من تعقيد القضية الفلسطينية، فضلا عن ضرورة العمل على حل شامل يحفظ حقوق الفلسطينيين ويضمن لهم دولة مستقلة.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على دور مصر للتصدى لفكرة التهجيرة منذ أكثر من 70 عاما، خاصة وأن مواقف الرئيس السيسي واضحة في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة، حيث أكد في أكثر من مناسبة على حق الفلسطينيين في البقاء على أراضيهم، كما أن جهود مصر الدبلوماسية كانت محورية في مواجهة محاولات تهجير الفلسطينيين وضمان حمايتهم ودعمهم في إطار حلول سلمية دائمة، فضلا عن أن محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة لن تؤدي إلا إلى تصعيد الأوضاع وتدمير الجهود الدولية لحل النزاع، وأن التهجير القسري ليس حلًا، بل تفجيرًا للوضع في المنطقة، وسيزيد من حالة عدم الاستقرار، مشددا علي فكرة حل الدولتين كخيار أساسي ووحيد لنشر السلام في المنطقة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

70 عاما من المحاولات.. ومخطط التهجير "فاشل".. الكيان المحتل يحاول تهجير الفلسطينين منذ العهد الملكي .. والقيادة المصرية نجحت في هدمه ومستمرة.. والدولة تشدد على ضرورة حل الدولتين وعدم تصفية القضية الفلسطينية

برلمانى