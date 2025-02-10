شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: حجم الانفاق على الحماية الاجتماعية تخطى 630 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، عن تخطي حجم الانفاق علي الحماية الاجتماعية نحو 630 مليار جنيه خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى استمرار مصر فى تعزيز الحق في الضمان والحماية الاجتماعيه رغم التحديات غير المسبوقة.

وقالت مرسي، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم، لاستعراض ما تم إنجازه في مبادرة تكافل وكرامة، إن مصر رغم كل التحديات قادرة وماضية بعزم علي مواصله تقديم العدالة الاجتماعية وتحولات اقتصادية جذريه هامة.

ووصفت وزيرة التضامن الاجتماعي، ما تشهده مصر في ملف العدالة الاجتماعية بالإنجاز، منوهه إلي تضاعف حزمة الحماية الاجتماعية عشرات الأضعاف منذ الخمسينات، مما يعد نقله نوعيه في ملف حقوق الإنسان.

ونوهت مايا مرسي، إلي أنه جار العمل داخل الوزارة علي إعداد مشروع قانون لتنظيم الرعاية البديلة، علي أن يتم إرساله قريبا إلي البرلمان، مشيرة إلي أن التشريع يعد بالتزامن مع العمل علي انشاء مركز الكفاله الوطني وذلك للعمل علي تلافي كافه المشاكل وتذليلها في القانون الجديد في ضوء الممارسة الفعلية.

واستعرضت الوزيرة مايا مرسي، في كلمتها، شروط استحقاق تكافل وكرامة ومعاير الاقصاء فضلا عن حجم التخارج من الدعم.