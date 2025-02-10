بريطانيا تستعد لترحيل آلاف المهاجرين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن تنفيذ 600 اعتقال مهاجر غير شرعي، في يناير/كانون ثاني الماضي، حبث قامت الشرطة بأكثر من 800 مداهمة.

ومع توقعات ارتفاع عمليات الترحيل، تحاول حكومة حزب العمال البريطانية جعل الهجرة وتأمين الحدود جزءًا قويًا من رسالتها لمحاولة منع تسرب الناخبين إلى المحافظين وإصلاح المملكة المتحدة.

وتشير حكومة حزب العمال إلى أن هذا يمثل زيادة بنسبة 73٪ مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني من العام الماضي - عندما كان المحافظون في السلطة - وتم إجراء 352 اعتقالًا عبر 556 زيارة.

ووفقًا لأرقام وزارة الداخلية، تم إجراء حوالي 3930 اعتقالًا خلال 5424 زيارة من قبل ضباط إنفاذ الهجرة منذ يوليو/تموز عندما تولى حزب العمال السلطة.

مداهمات وترحيل

وقد حدث عدد الاعتقالات التي تم تسليط الضوء عليها اليوم بعد سلسلة من المداهمات في الشركات مثل المطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة والمقاهي ومغاسل السيارات وصالونات الأظافر ومتاجر السجائر الإلكترونية.

وفي المجموع، قال حزب العمال إن أكثر من 16400 شخص تم ترحيلهم منذ الانتخابات - وتقول الحكومة إن هذا الرقم من المتوقع أن يرتفع في وقت لاحق من يوم الاثنين عندما يتم نشر بيانات جديدة.

وشملت عمليات الترحيل هذه أكثر من 800 شخص تم نقلهم إلى الخارج على متن أربع رحلات مستأجرة. هذا إلى جانب 609 أشخاص تم اعتقالهم خلال 828 مداهمة في يناير.

وقالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر: "يجب احترام قواعد الهجرة وإنفاذها. لفترة طويلة جدًا، تمكن أصحاب العمل من التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين واستغلالهم وتمكن الكثير من الناس من الوصول والعمل بشكل غير قانوني دون اتخاذ أي إجراء إنفاذ".

واضافت: "لا يؤدي هذا فقط إلى خلق جاذبية خطيرة للناس للمخاطرة بحياتهم من خلال عبور القناة في قارب صغير، ولكنه يؤدي أيضًا إلى إساءة معاملة الأشخاص الضعفاء ونظام الهجرة واقتصادنا".

وقالت الوزيرة كوبر: "ولهذا السبب، وكجزء من خطتنا للتغيير، نعمل على تعزيز تطبيق القانون إلى مستويات قياسية جنبًا إلى جنب مع التشريعات الجديدة الصارمة لسحق العصابات الإجرامية التي تقوض أمن حدودنا والتي كانت تفلت من العقاب لفترة طويلة جدًا."

وسلطت الحكومة الضوء على كيف أدت مداهمة متجر تبخير في شيشاير إلى اعتقال 10 مهاجرين واعتقالين جنائيين - الأخير بتهمة تزوير الوثائق. كما تم إرسال إشعارات إحالة العقوبات المدنية إلى أصحاب العمل.

الغاء ترحيل رواندا

وعند تولي الحكومة العمالية السلطة في يونيو 2024 ألغت على الفور مخطط ترحيل رواندا الذي تبناه العديد من رؤساء الوزراء المحافظين.

وتم استخدام الموظفين المنقولين البالغ عددهم حوالي 1000 موظف والذين كانوا يعملون في البرنامج بدلاً من ذلك للمساعدة في إنفاذ قواعد الهجرة.

لا يزال المحافظون يزعمون أن مخطط رواندا سيعمل "كرادع" للمهاجرين غير الشرعيين.

ومن التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة إطلاق إعلانات في فيتنام وألبانيا لثني المهاجرين المحتملين، والعمل مع دول أخرى لمحاولة منع الأشخاص من القدوم إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

قمة أمن الحدود

وفي شهر مارس/آذار، ستستضيف المملكة المتحدة قمة حول أمن الحدود - حيث تزعم الحكومة أن أكثر من 40 دولة ستجتمع جنبًا إلى جنب مع هيئات مثل الاتحاد الأوروبي لمناقشة الهجرة غير الشرعية.

من المقرر أن تتم مناقشة مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة الذي تقدمت به الحكومة في مجلس العموم في قراءته الثانية هذا الأسبوع.

لكن مشروع القانون تعرض لانتقادات من قبل المعارضين المحافظين. وصفه النائب كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، بأنه "مشروع قانون ضعيف لن يوقف القوارب".

وأضاف: "من المذهل أن مشروع القانون يعيد أيضًا قدرة المهاجر غير الشرعي على المطالبة بإذن غير محدد للبقاء".

وقال "يأتي هذا في أعقاب بحث جديد يظهر أنه إذا لم يدعم حزب العمال الخطة التي وضعتها كيمي بادينوك والمحافظون، فقد يحصل ملايين المهاجرين على إذن إقامة غير محدد، مما يكلف دافعي الضرائب 234 مليار جنيه إسترليني. ولهذا السبب يجب على حزب العمال أن يدعم تعديلنا".

وقال وزير داخلية الظل: "تحت القيادة الجديدة، يتوصل المحافظون إلى إصلاحات فعالة وقابلة للتنفيذ لخفض الهجرة. بلدنا هو وطننا، وليس فندقًا."