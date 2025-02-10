شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يطلق قافلة "إيد واحدة" لدعم أكثر من 90 ألف مستفيد بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، قافلة "إيد واحدة" الأولى والتي تستهدف توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطني والوصول الى أكبر عدد من الاسر الأولى بالرعاية، القافلة الأولى كانت في محافظة شمال سيناء وستستمر لمدة ثلاث أيام، مستهدفةً أكثر من 90 ألف مستفيد، وبمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسات التحالف (حياة كريمة، مصر الخير، صناع الحياة، الاورمان، صناع الخير، جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود، مؤسسة ابو العينين، مؤسسة الجارحي، رسالة، بنك الطعام، بنك الشفاء، الجود، راعي مصر)، وشملت القافلة تقديم حزمة متنوعة من الخدمات، حيث تضمنت خدمات طبية متكاملة تشمل الكشف والعلاج في تخصصات الباطنة، الجلدية، الأسنان، الرمد، الأطفال، والأنف والأذن، إلى جانب قياس النظر، وفحوصات الضغط والسكر، كما تم تنفيذ حملة "طرق أبواب" التي شملت توزيع المساعدات والتي تحوي 15 الف كرتونة غذائية، 7 آلاف لحاف، طن لحوم، 17 الف وجبة الساخنة، بالإضافة إلى أنشطة التمكين الاقتصادي وتجهيز العرائس وإقامة معرض ل 7 آلاف قطعة ملابس ومكتبة متنقلة للأطفال ومسرح فنون شعبية، وغيرها من الأنشطة التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي.

وشهدت القافلة حضور اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ومعالي السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني والأستاذ حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف وعدد من قيادات المحافظة والتحالف، حيث بدأت الفعاليات في تمام التاسعة صباحًا باصطفاف شاحنات المساعدات أمام مبنى محافظة شمال سيناء، حيث تفقدت معالي محافظ شمال سيناء السفيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق المساعدات الخيرية، وعقب ذلك، انتقل الوفد إلى المدينة الشبابية بالعريش لمتابعة الأنشطة المقامة بها، وتوزيع عدد من المساعدات على المستفيدين.

تأتي هذه القافلة في إطار جهود حملة "ايد واحدة" في جميع محافظات مصر لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتقديم الدعم المباشر للمجتمعات الأولى بالرعاية، انطلاقًا من دوره الرائد في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني.