شكرا لقرائتكم خبر عن البلشي يستقبل سلامة.. ويؤكد على روح المنافسة الشريفة بانتخابات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح على مقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي، منافسه الأبرز عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق عند دخوله إلى الدور الثالث بمقر النقابة لاستكمال إجراءات الترشح.

وفى لفتة تعكس الروح الديمقراطية والتنافس الشريف، دعا البلشي منافسه عبدالمحسن سلامة لعقد اجتماع ودي في مكتبه بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية، حيث اقترح احتساء القهوة معًا تأكيدًا على أن الانتخابات النقابية يجب أن تكون منافسة هدفها الأول والأخير هو مصلحة النقابة وخدمة أعضائها.

وأكد خالد البلشي في تصريحاته أن نقابة الصحفيين كانت وستظل نموذجًا في احترام التعددية والتنافس الشريف، وأن الاختلاف في الرؤى لا يعني أبدًا خلافًا شخصيًا، بل هو دليل على حيوية العمل النقابي وسعي الجميع لخدمة زملائنا الصحفيين.

وأضاف: “نحن جميعًا أبناء هذه المهنة العريقة، وما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وهدفنا هو الحفاظ على حقوق الصحفيين، وتحسين أوضاعهم المهنية، وتعزيز دور النقابة في الدفاع عن حرية الصحافة”.

وتأتي هذه الخطوة من البلشي في إطار تعزيز بيئة انتخابية قائمة على الاحترام المتبادل والعمل المشترك من أجل دعم الصحفيين والدفاع عن قضايا المهنة.