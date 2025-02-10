وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود المبذولة بشأنها.
ويأتي الاتصال عقب التطورات السياسية الأخيرة المصاحبة لتصريحات كيان الاحتلال الإسرائيلي، بشأن تهجير الفلسطينيين، إذ أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء أو مهاجرين، مضيفة أن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخاً لن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن، وفقاً للبيان الذي نُشر في وقت مبكر.
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