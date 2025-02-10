شكرا لقرائتكم خبر عن خالد العنانى يلتقى بابا الفاتيكان بروما لعرض رؤيته الانتخابية تجاه اليونيسكو والان مع تفاصيل الخبر

صرح بسام راضى سفير مصر فى روما أن الدكتور خالد العنانى المرشح لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو التقى صباح اليوم مع بابا الفاتيكان فرانسيس حيث قدم الدكتور خالد العنانى عرضاً متكاملاً للركائز الرئيسية لرؤيته الانتخابية تجاه منظمة اليونيسكو وأنشطتها ومبادراتها المختلفة، من خلال رؤية متكاملة العناصر لتصور تطوير دورها من اجل الإنسانية جمعاء.

وأضاف بسام راضي أنه من المنتظر أن يقوم الدكتور بسلسلة من المقابلات مع كبار المسؤولين الإيطاليين وعدد من رؤساء اللجان داخل البرلمان الإيطالى، وكذلك مجلس الشيوخ فضلا عن المراكز المتخصصة فى الآثار والثقافة فى روما لعرض رؤيته تجاه عمل اليونيسكو.

وقد أكد بسام راضي الدعم الواسع الذي يحظى به ترشيح الدكتور العنانى لمنصب المدير العام، سواء على مستوى جامعة الدول العربية أو على مستوى الاتحاد الأفريقي، ومن جانب دول أخرى من قارات العالم المختلفة.