شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المحسن سلامة يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، ونقيب الصحفيين الأسبق، اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه علي مقعد نقيب الصحفيين، وذلك خلال ثاني أيام فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس 13 فبراير 2025.

كما تقدم حتي الآن كل من، الزملاء عيسي جاد الكريم، وشرين العقاد، ونرمين سليمان لعضوية مجلس النقابة "تحت السن".

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

