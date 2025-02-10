شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يعلن تشكيل أمانة المهنيين.. تضم نقباء المعلمين والبيطريين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب مستقبل وطن، التشكيل الجديد لأمانة المهنيين، برئاسة النائب محمود سعد، وذلك فى إطار عمليات الهيكلة التى يشهدها مستقبل وطن فى جميع أمانات الحزب.

وتضمن التشكيل الجديد لأمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن، عدد من القيادات النقابية المعنية بالمهنيين من مختلف النقابات، ضمن خطة الحزب خلال المرحلة القادمة للتواصل والتلاحم بين النقابات المهنية بمختلف الفئات، وإثراء العمل الحزبى بالخبرات النقابية، ودعم التواصل مع كل النقابات المهنية بمختلف تخصصاتها للاستماع إليهم والعمل على تذليل وحل المشكلات التي تواجههم، بما يحقق صالح المواطن المصري.

حيث ضمت الأمانة كل من:

- خلف الزناتى نقيب المعلمين.

- الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين.

- الدكتور مجدى حسن نقيب البيطريين.

- الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعي.

- المهندس محمد ثروت فتح الباب، عضو المجلس الاعلي لنقابة المهندسين.

- الدكتور خالد سليم، نائب رئيس اتحاد المهن الطبية السابق.

- الدكتور محمد عصمت، أمين عام نقابة الصيادلة السابق، رئيس نادي الصيادلة.