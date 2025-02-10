اخبار العالم

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

0 نشر
0 تبليغ

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب هشام عبد الجليل

الإثنين، 10 فبراير 2025 11:15 ص

بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة، المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المزمع أن يحسم خلال جلسته اليوم، المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

يمثل مشروع الإجراءات الجنائية، قانونا متكاملا يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014  والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.

كما يواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements