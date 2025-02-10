شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يرفض تأكيد أو نفي حدوث اتصال بين بوتين وترامب والان نبدء بالتفاصيل

اتصالات متعددة

اجتماع محتمل بين ترامب وبوتين

الدمام - شريف احمد - رفض الكرملين أمس الأحد تأكيد أو نفي تقرير أمريكي عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.ولم تؤكد واشنطن وموسكو رسميًا أي اتصال بين الرئيسين منذ تولى ترامب السلطة، وتعهده وضع حد سريع للقتال في أوكرانيا.وذكرت "نيويورك بوست" في وقت متأخر من يوم السبت، أن ترامب أفاد الصحيفة بأنه تحدث هاتفيًا مع بوتين لبحث وضع حد للنزاع في أوكرانيا، فيما قال له الرئيس الروسي إنه "يرغب في أن يرى نهاية للقتل".ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إنه يفضل عدم الإفصاح عن عدد المرات التي تحدّث فيها الرئيسان.وأفاد الناطق باسم الكرملين دميرتي بيسكوف في تصريحات أدلى بها لوكالة "تاس" الرسمية، بأنه لا يمكنه تأكيد أو نفي أن المحادثات جرت، لكنه أشار إلى أنه لا علم له عن اتصال من هذا النوع.وأضاف: "ما الذي يمكنني قوله عن هذا الخبر؟ في وقت توسع الإدارة في واشنطن عملها، تظهر اتصالات متعددة، وتجري هذه الاتصالات عبر مختلف القنوات".وتابع: "بالنظر إلى هذه الاتصالات العديدة، لا يمكنني شخصيًا أن أعرف شيئًا، لذلك لا يمكنني في هذه الحالة تأكيد أو نفي الأمر".وسبق لبيسكوف أن نفى مرات عدة التقارير عن حدوث اتصالات بين ترامب وبوتين قبل عودة الرئيس الأمريكي إلى السلطة.وأفاد الكرملين بأنه ينتظر تلقي إشارات عن اجتماع محتمل بين ترامب وبوتين، وبأن أي جهة في إدارة ترامب الجديدة لم تتواصل معه لترتيب ذلك.