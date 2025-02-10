فرنسا تعلن استثمارا ضخما في الذكاء الاصطناعي

10 فبراير 2025 01:04

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إن بلاده ستعلن عن استثمارات حجمها 109 مليارات يورو (112.5 مليار دولار أميركي) في الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات المقبلة.

وستعلن هذه الاستثمارات خلال قمة باريس للذكاء الاصطناعي التي تُفتتح الاثنين.

وستعقد القمة في العاصمة الفرنسية بمشاركة رؤساء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية ومسؤولين تنفيذيين لشركات صغيرة وكبيرة وممثلي مؤسسات أكاديمية ومنظمات غير حكومية وفنانين وأعضاء من المجتمع المدني.