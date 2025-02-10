شكرا لقرائتكم خبر عن تتبع رئيس الوزراء.. اعرف تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

حدد القانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذى يعد أول تشريع ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء بما بتوافق مع الاتفاقيات الدولية، تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.

وفي المادة 3 حدد القانون تشكيل تلك اللجنة فنصت على أن تشـكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .

ويصـدر بتسمية رئيـس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـن تاريـخ العمل بهذا القانون، ويمثـل اللجنة المختصة رئيسـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـات ذات الصلة، كما يكون للجنـة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .

وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المـادة 4 على أن يكـون للجنة المختصة أمانة فنية، يصـدر بتحديد اختصاصاتها ،ونظام العمل بها، وتعيين رئيسـها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعـاون رئيـس الأمانـة الفنيـة فـى أداء المهـام الموكلـة لـه عـدد كاف مـن الموظفيـن يندبون للجنة المختصة مـن الجهات الإدارية فـى الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.