شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حوادث.. ألمانيا تحقق في تحليق مسيرات مجهولة فوق منشأة عسكرية والان نبدء بالتفاصيل

تحليق المسيرات على المنشآت العسكرية الألمانية

محاولات تجسس مزعومة

حالة تأهب

الدمام - شريف احمد - أفادت متحدثة باسم الجيش الألماني، أن الشرطة الألمانية تحقق في تحليق مسيرات مجهولة فوق موقع عسكري شمال البلاد وقعت في يناير.وكشفت صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" السبت أنه بين 9 و29 يناير، سجلت ستة حوادث بمسيرات مجهولة المصدر في ثكنة تابعة لسلاح الجو في شفيسينغ قرب الحدود الدنماركية.وأحيلت القضية على الشرطة الجنائية في ولاية شليسفيغ هولشتاين، وفقا لمتحدثة باسم الجيش الألماني، لم تستنتج بشكل مباشر وجود محاولة تجسس.ويضم الموقع المستهدف مركزا للتدريب على الصواريخ المضادة للطائرات ويستضيف أيضا جنودا أوكرانيين قيد التدريب.بحسب الصحيفة، يتدرب هؤلاء على استخدام أنظمة الدفاع الجوي باتريوت الباهظة الثمن والتي تم تسليمها لكييف لمواجهة القصف الروسي اليومي.وأشارت المتحدثة باسم الجيش، إلى أن "التقارير عن رؤية مسيرات ومحاولات تجسس مزعومة تزايدت في الآونة الأخيرة".لكن الجيش يتوخى الحذر بشأن أسباب هذه الحوادث، لأن "الطائرات بدون طيار متاحة تجاريا ويستخدم الأفراد أيضا المسيرات فوق منشآت عسكرية بدون تفكير".في منتصف يناير، سمحت الحكومة الألمانية للجيش بإسقاط المسيرات المشبوهة، الأمر الذي لم يقره البرلمان بعد.وألمانيا في حال تأهب لمواجهة تزايد الحوادث في بحر البلطيق على خلفية الحرب الهجينة التي تقودها موسكو ضد الدول الغربية.كما تضررت العديد من كابلات الطاقة والاتصالات في عمق البحر المذكور في الأشهر الأخيرة، وحمل خبراء ومسؤولون سياسيون روسيا المسؤولية، وهو ما نفته موسكو.وبات الكرملين ينتقد ألمانيا بشكل متزايد كونها المزود الرئيسي لأوكرانيا بالمساعدات العسكرية، بعد الولايات المتحدة.