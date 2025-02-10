شاهد (فيديو) : وزير الدفاع الإسرائيلي يتعرض للهجوم في نيويورك

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: تعرض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت لهجوم لفظي حاد في نيويورك، وقيل له بصوت غاضب :"لماذا يُسمح لك بالسير في شوارع نيويورك؟"، فالوجه معروف، وعلى الرغم من رحيله عن منصبه، إلا أن وجوده في مكان عام أثار دهشة الميديا الإسرائيلية، فهل كان يعتقد مثلاً أنه ليس بالوجه المعروف؟.

وفي مقطع الفيديو الذي يبلغ طوله 22 ثانية، يصرخ الناس مرارًا وتكرارًا في وجه غلانت: "أنت مجرم حرب" و"عار عليك"، ويواجه جالانت أيضًا بـ "يجب اعتقالك"، و"أنت المسؤول عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني على يديك الدموية"، و"لماذا يُسمح له بالسير في شوارع نيويورك؟"

ويظهر غالانت وفريقه الأمني ​​وهم يتواصلون في الشارع، ثم تبتعد سيارة رياضية سوداء كبيرة عن مكان الحادث في غضون ثوانٍ قليلة.

مذكرة اعتقال نتانياهو وغالانت

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق جالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، كجزء من تحقيقها في جرائم الحرب في الحرب بين إسرائيل وحماس.

"بعد 45 عامًا من الخدمة العامة - 35 منها في جيش الدفاع الإسرائيلي والبقية في الكنيست - هذه مجرد محطة واحدة في رحلة أطول لم تكتمل بعد"، كما قال غالانت. "سواء في ساحة المعركة أو في الخدمة العامة، من المهم التوقف وإعادة التقييم والسعي إلى تحقيق الأهداف الضرورية".

وعلق غالانت أيضًا على إقالته من منصبه كوزير للدفاع. وقال "نظرا لإصراري على تجنيد الحريديم في جيش الدفاع الإسرائيلي، تمت إقالتي من وظيفتي كوزير للدفاع".