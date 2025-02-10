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حرس الحدود يشارك في تمرين “أمان” بباكستان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن البحري، تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في التمرين البحري المختلط “أمان-25″، الذي يُنظم في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، بمشاركة (60) دولة، بحضور مدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني.

ويهدف التمرين إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة القرصنة والإرهاب، فضلًا عن تعزيز التنسيق الأمني بين القوات البحرية المشاركة، من خلال تأمين وحماية البحار الاقتصادية ، وتبادل الخبرات، وتطوير الكفاءة القتالية، وتدريب المشاركين على تنفيذ المناورات وتقنيات الطرف الآخر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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