شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. ارتفاع الثلوج إلى 12 بوصة في شمال نيويورك ونيو إنجلاند والان نبدء بالتفاصيل

انسداد مجاري تصريف المياه

تحذيرات من خطورة التجمد

الدمام - شريف احمد - لجأ سكان نيو إنجلاند شمال شرق الولايات المتحدة إلى تخزين وجبات خفيفة والمواد الأساسية مثل الخبز والحليب يوم الأحد، قبل هبوب عاصفة سريعة تسببت في هطول ما يصل إلى 30 سنتيمترًا من الثلج الخفيف.وقال بوب أورافيك، كبير الخبراء في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إن العاصفة انتقلت من البحيرات العظمى إلى الشمال الشرقي، ووصل ارتفاع الثلوج إلى 12 بوصة في شمال ولاية نيويورك ونيو إنجلاند، وما يتراوح بين 3 و5 بوصات حول بوسطن ومدينة نيويورك.وفي حين أن المناطق الشمالية استمتعت بالثلج الخفيف، كان تساقط الثلج في مدينة نيويورك رطبًا وكثيفًا، ما أدى إلى انسداد مجاري تصريف المياه، وتكون برك من الماء في تقاطعات الأرصفة في شمال مانهاتن.كما شهدت المطارات في بوسطن ونيويورك تأخيرات متزايدة في الرحلات وإلغاء رحلات أخرى يوم الأحد.وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من خطورة التجمد في أجزاء من جنوب وسط كاليفورنيا ومنطقة سان فرانسيسكو يوم الأحد.وحذرت من أن درجات الحرارة إلى ما دون الصفر يمكن أن تتلف المحاصيل وتضر بالأنابيب الخارجية غير المحمية، وتعرض السكان الضعفاء إلى خطر انخفاض درجة حرارة الجسم.