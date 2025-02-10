مصر ترفض تصريحات تهجير الفلسطينيين وتؤكد دعمها لحقوقهم المشروعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها التام لأي تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء غزة الذين يتمسكون بأرضهم رغم ما يتعرضون له من أهوال.

كما استهجنت مصر التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحدى القنوات الإعلامية الأمريكية، والتي تضمنت ادعاءات مضللة ومرفوضة، تتنافى مع الجهود التي بذلتها وتواصل بذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة.

وأكدت مصر أن هذه التصريحات تهدف إلى تشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين، وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية، فضلًا عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.

وشددت مصر على تمسكها بالثوابت المصرية والعربية الراسخة، والتي ترتكز على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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