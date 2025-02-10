شكرا لقرائتكم خبر عن محادثات أمريكية أوروبية بشأن أوكرانيا.. هل ستنتهي الحرب؟ والان نبدء بالتفاصيل

حرب روسيا وأوكرانيا

دعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا

الدمام - شريف احمد - قال مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية سيلتقون مع مسؤولين أوروبيين هذا الأسبوع.وأشار إلى أنهم سيبحثون كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من غزو روسيا الشامل لها.وكانت ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن ترامب أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث خطوات نحو التوصل إلى حل عبر المفاوضات.ولم يرد تأكيد فوري من جانب البيت الأبيض أو الكرملين لذلك، ورفض مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز التعليق في مقابلة تلفزيونية.وقال "والتز" إن الاقتصاد الروسي لا يسير بشكل جيد وأن ترامب "مستعد لفرض ضرائب ورسوم جمركية وعقوبات" على موسكو لدفع بوتين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.لكن "والتز" أكد أيضا أن إدارة ترامب تتطلع إلى استخدام لقاءات هذا الأسبوع، لبدء محادثات بشأن استعادة بعض المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.وأضاف "والتز" بأن الحلفاء الأوروبيين يجب عليهم أيضا إلى الاضطلاع بدور أكبر في دعم أوكرانيا في المستقبل.