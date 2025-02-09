هاكر مصري يقطع بث القناة 14 الإسرائيلية بـ"بلادي بلادي"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بينما كان هناك حوار عبر شاشة القناة 14 الإسرائيلية، وهي القناة الأكبر في المنظومة الإعلامية بتل أبيب، كما أنها مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إذا بالبث ينقطع، ويبدأ عزف السلام الوطني المصري بكلماته التي تقول "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي"، مع ظهور صورة لعلم مصر مرافقاً للصوت والكلمات.

ما حدث أن هاكر مصري يدعى أحمد عثمان، نجح في اختراق البث الإسرائيلي، وترك اسمه ورسالته التي قال فيها عبر شريط أسفل الشاشة :""نرفض تهجير سكان غزة.. ستبقى فلسطين حرة".

تفاعل كبير عبر منصات السوشيال

وأثار فعل الهاكر المصري تفاعلاً كبيراً عبر منصات السوشيال ميديا، واعتبره البعض من المغردين عبر منصة إكس، أنه اختراق معنوي، يرمز إلى المقدرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة للاسرائيليين، ألا يصل أحداً إلى عمقهم، كما كتب أحد المغردين.

فيما قال البعض الآخر أن اختيار لحظة اسكات البث مع وجود إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سمونريتش، وكلاهما بشتهر بالتطرف الشديد، انما جاء موفقاً، كما أبدى فريق ثالث سعادته بأن القناة مقربة من رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مما يعني أن رسالة رفض التهجير سوف تصل إليه، بطريقة تحمل اختراقاً معنوياً ورقمياً.