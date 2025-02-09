الأمريكيون يهاجمون خطة ترمب

هاجمت وسائل إعلام أمريكية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لاستيلاء أمريكا على غزة، إذ أكد الكاتب في «سي. إن. إن» روب بيتشيتا أن ترمب وضع حلفاء أمريكا في موقف صعب، حيث أطلق العنان لأفكاره الأكثر استفزازا في السياسة الخارجية حتى الآن.

وعنون الكاتب ميشيل جولدبرج مقاله في صحيفة «نيويورك تايمز» بـ«صفقة ترمب بشأن غزة عبارة عن جرائم حرب مقابل عقارات على شاطئ البحر».

واقترح ترمب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة وإعادة تطويرها بعد نقل الفلسطينيين إليها، رغم عدم تقديم أي تفاصيل بشأن عملية إعادة التوطين.

ورغم معارضتهم، فإن كثيرين في مختلف أنحاء العالم يؤكدون على أهمية حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام الدائم في المنطقة.

وفي اجتماع للأمم المتحدة يوم الأربعاء الماضي، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أي شكل من أشكال التطهير العرقي في غزة، مؤكدا أن التهجير القسري ينتهك القانون الدولي.

الإعلام الدولي ينتقد الخطة أيضا

وانتقدت وسائل إعلام دولية أيضا خطة ترامب بشأن غزة، وقالت قناة "سكاي نيوز" إن حل ترمب بشأن غزة "قد يجعل الصراع أسوأ".

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى أن خطة ترمب بشأن غزة "ستُعتبر بمثابة تحدٍ للقانون الدولي"، في حين وصفت شبكة سي إن إن خطة ترمب بشأن غزة بأنها "الفكرة الأكثر غرابة في تاريخ عملية صنع السلام الأمريكية في الشرق الأوسط".

عناوين من الإعلام الأمريكي

- واشنطن بوست: اقتراح ترمب بشأن غزة يحبط الأمريكيين العرب

- استطلاع Yougov: نحو 47% من الأمريكيين يرفضون خطة ترمب

- موقع AOL: خطة ترمب «الفظيعة» لم يعرفها أحد حتى مستشاريه

- شبكة CNN: خطة ترمب الأكثر غرابة في تاريخ السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط