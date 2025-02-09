أوكرانيا تنشر بيانات عن عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي

ابوظبي - سيف اليزيد - نشر الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، بيانات عن ما قال إنها خسائر الجيش الروسي من قتلى وجرحى الجنود والمعدات والعتاد العسكرية منذ انطلاق الأزمة الحالية في فبراير 2022.

وأعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس إلى نحو 849 ألفا و320 جنديا، بينهم 1460 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية، منذ بداية الأزمة، 9992 دبابة، منها 11 دبابة أمس السبت، و20797 مركبة قتالية مدرعة، و22844 نظام مدفعية، و1273 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1056 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و24486 طائرة مسيرة، و3054 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و36529 من المركبات وخزانات الوقود، و3739 من وحدات المعدات الخاصة.