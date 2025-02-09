روسيا تدمر عشرات الطائرات المسيرة فوق أراضيها

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 35 طائرة مسيرة ودمرتها.

وأضافت الوزارة، في منشور على تطبيق "تلغرام"، أن نصف الطائرات دُمر فوق منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، في حين تم اعتراض بقية الطائرات فوق مناطق أخرى مختلفة في غرب وجنوب روسيا.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 35 طائرة مسيرة"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "من بينها 18 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وأربع طائرات مسيرة في مقاطعة أوريول، وأربعة أخرى في إقليم كراسنودار، وثلاثة فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونيج وروستوف وواحدة فوق أراضي كل من مقاطعة بريانسك وتولا وجمهورية القرم".