موريتانيا تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه المملكة العربية السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشدة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه المملكة العربية السعودية، وقالت: “إنها تمثل تجاوزًا مرفوضًا للأعراف والقوانين الدولية، واستفزازًا يهدد أمن واستقرار المنطقة”.

وأكدت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان لها، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لسيادتها وأمنها، مجددة موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ودعت موريتانيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التصريحات المستفزة، حفاظًا على استقرار المنطقة واحترامًا لمبادئ القانون الدولي.

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