شكرا لقرائتكم خبر عن الكرنك للسياحة تحتفل مع المسافرين بمرور 70 عامًا على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم في الاحتفال الذي نظمه قطاع السياحة (الكرنك) التابع لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بالعيد الـسبعين لتأسيس القطاع، حيث قدم الكرنك عروضًا خاصة واستثنائية لعملائه على تذاكر السفر من مصر إلى جميع الوجهات الخارجية وصلت إلى 50% على الدرجة السياحية و 25% على درجة رجال الأعمال.



تم تطبيق التخفيضات على التذاكر التي يتم شرائها اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025، كما تم طرح (التذكرة الذهبية) للعملاء من خلال مكاتب بيع قطاع السياحة (الكرنك) فقط بفروع مدينة نصر وقصر النيل ومكاتبه في مختلف المحافظات.

حضر الاحتفال الطيار شريف خليل مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وخالد عطوة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والطيار حافظ الشيتي مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعدد من قيادات مصر للطيران.

وبهذه المناسبة، وجه المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لجميع العاملين بقطاع السياحة (الكرنك) معربًا عن تقديره لجهودهم وأدائهم المشرف، وحثهم على بذل المزيد من الجهود المخلصة للحفاظ على المكانة الرائدة والتاريخية للشركة في مجال السياحة الترفيهية والدينية وكذلك تنظيم المؤتمرات والمعارض.

ومن جانبه أكد الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة استكملت خطة تحديث أسطول النقل السياحي لقطاع السياحة (الكرنك) من الليموزين إلى الأوتوبيسات السياحية وذلك في إطار خطتها الطموحة للتوسع وفتح أفاق جديدة.

وأضاف عليان أنه استكمالًا لتلك المنظومة فسوف يتم تحديث الموقع الإلكترونى الخاص بالكرنك ليتم الحجز من خلاله مباشرة من جميع أنحاء العالم مما يساهم في زيادة أعداد السائحين ويعزز مكانة الكرنك فى المنافسة مع شركات السياحة العالمية.

وأوضح أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك)، أنه في ظل الخطة الاستراتيجية الطموحة لمصر للطيران لتعظيم العائد - من خلال تطوير الأسطول السياحى وتحديث نظام الحجز الإلكتروني بالكامل بما يسهم في زيادة الإيرادات وخاصة من العملات الأجنبية، فإنه جاري العمل حاليًا للإعداد لتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين قطاع السياحة (الكرنك) وعدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة وأيضًا المؤسسات والشركات الخاصة وذلك لحجز تذاكر الطيران وتوفير البرامج السياحية المختلفة سواء المحلية أو الدولية وأيضا توفير برامج الحج والعمرة و تنفيذ المؤتمرات و المعارض لتلك الجهات.

ولأول مرة في تاريخ شركات السياحة يتم إصدار عملة نقدية تذكارية متداولة تحمل شعار الكرنك واسم مصر للطيران وذلك بالتعاون مع مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، وأيضًا إصدار عدد من الطوابع التذكارية المختلفة لأهم المعالم السياحية بمصر تحمل شعار الاحتفال بالعيد 70 للكرنك للسياحة.