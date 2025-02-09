شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية خلال استقبال سفيرة مملكة البحرين: التعاون العربى يمثل ركيزة استقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

رحب المستشار محمود فوزي، بالسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وممكلة البحرين، وما تشهده من نقلة نوعية بفضل توجيهات القيادة السياسية في البلدين والتنسيق القائم بين كبار المسؤولين على كافة المستويات، مما يعكس الإرادة المشتركة لتعميق التعاون في جميع المجالات، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف الجوانب ذات الصلة بالموضوعات القانونية والتشريعية.

وأكد الوزير، تطلع مصر إلى تعزيز التعاون بين مجلسي النواب والشيوخ المصريين ونظيريهما في مملكة البحرين، في إطار دعم العلاقات البرلمانية وتنسيق المواقف في المجالات التشريعية والقانونية على المستوى الثنائي، كما أشاد بالفترة المتميزة التي تولت خلالها السفيرة رئاسة مجلس النواب البحريني، وما شهدته من نشاط ونجاح بارزين.

وأكد المستشار محمود فوزي، حرص مصر على التنسيق والتشاور المستمر مع مملكة البحرين بشأن القضايا الإقليمية ذات الأولوية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين. كما أشاد بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، والذي يعكس التفاهم المشترك والرؤية المتقاربة تجاه مختلف التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

من جانبها، أعربت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مشيدة بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، حيث أن العلاقات بين البلدين الشقيقين راسخة وعميقة وتاريخية، لافتة إلى حرص مملكة البحرين على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

شهد اللقاء حضور متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، وذلك في إطار التدريب العملي والمعايشة الميدانية داخل الوزارة، بما يسهم في تأهيلهن وتعزيز خبراتهن العملية في بيئة العمل الحكومي.

جانب من اللقاء

وزير الشئون النيابية والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل