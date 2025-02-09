شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأعلى للإعلام يستقبل رئيسي هيئتي الصحافة والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجهات الثلاث.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية توحيد الجهود لضمان الوصول إلى إعلام وطني قوي يتسم بالمصداقية والموضوعية، ويعكس صورة الدولة المصرية ويدعمها في مواجهة التحديات.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز على الدور الهام الذي تلعبه هيئتا الصحافة والإعلام في الارتقاء بالمؤسسات الصحفية القومية وماسبيرو، مشيرًا إلى التكامل والتعاون التام بين المجلس والهيئتين.

وأشار المهندس عبد الصادق الشوربجي إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أن التعاون بين المجلس والهيئتين يُعد نموذجًا يحتذى به في التنسيق المؤسسي.

وقال الكاتب أحمد المسلماني إن الوقت الحالي يستلزم تضافر الجهود بين الجهات الثلاث للوصول إلى تطوير الإعلام المصري بما يتواكب مع المتغيرات العالمية السريعة، للوصول إلى إعلام على قدر الأحداث.