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السعودية تدعم المستشفيات والمؤسسات الصحية جنوب غزة

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السعودية تدعم المستشفيات والمؤسسات الصحية جنوب غزة

وصلت قوافل مساعدات إغاثية سعودية جديدة أمس، محمّلة بالمستلزمات الطبية الطارئة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ لدعم المستشفيات والمؤسسات الصحية في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة، المساعدات في قطاع غزة، تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات والمؤسسات الصحية التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.


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MO Nasa

MO Nasa

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