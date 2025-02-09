السعودية تدعم المستشفيات والمؤسسات الصحية جنوب غزة

وتسلّم المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة، المساعدات في قطاع غزة، تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات والمؤسسات الصحية التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.
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