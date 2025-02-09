شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل 13 ألف طن.. جنوح ناقلة نفط روسية في بحر البلطيق والان نبدء بالتفاصيل

جنوح ناقلة نفط روسية

ناقلات النفط الروسية

الدمام - شريف احمد - أفادت تقارير إعلامية أن ناقلة نفط روسية محملة بحمولة كبيرة جنحت في بحر البلطيق شمالي روسيا اليوم الأحد.وكانت الناقلة كوالا، التي تعرضت لأحدث حادث يتعلق بناقلة روسية، تحمل 13 ألف طن من زيت الوقود.وذكرت قناة بازا الناطقة بالروسية التي لها علاقة بالأجهزة الأمنية الروسية، في منشور على تطبيق تليجرام، وقوع عدة انفجارات في غرفة المحركات، وبعدها امتلأت السفينة بالمياه".وأكد حاكم منطقة لينينجراد بالقرب من مدينة سانت بطرسبرج، ألكسندر دروزدينكو، في وقت لاحق، وقوع حادث في المنطقة.وقال المسؤول إن غرفة محركات الناقلة تضررت عند تشغيل المحركات.ووقع الحادث بالقرب من ميناء أوست - لوجا، على بعد حوالي 150 كيلومترا غرب سانت بطرسبرج.وأفادت تقارير أن جميع أفراد طاقم الناقلة، البالغ عددهم 24 تمكنوا من النزول بأمان إلى البر.وفي حين أفادت قناة بازا بأن مؤخرة الناقلة جنحت على شاطئ رملي، قال دروزدينكو إنها تمكنت من الرسو على رصيف دون فقدان أي نفط في الماء.