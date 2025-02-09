ترامب: لن أطرد الأمير هاري

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: افتتح الأمير البريطاني هاري أحدث نسخة من ألعاب إنفيكتوس في كندا، بينما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يؤيد ترحيل الأمير، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 2020.

جاء كلام الرئيس الأميركين بعدما تساءل بعض الناشطين عن حالة تأشيرة الأمير هاري الأميركية بعد أن اعترف سابقًا بتناول المخدرات غير المشروعة في مذكراته، Spare.

ورفعت مؤسسة التراث، وهي مؤسسة بحثية محافظة، دعوى قضائية تطلب سجلات الهجرة الخاصة بالأمير، مشيرة إلى أنه كذب في نموذج التأشيرة أو حصل على معاملة خاصة عندما انتقل هو والدوقة إلى جنوب كاليفورنيا في عام 2020.

وقد اقترح ترامب سابقًا أنه إذا ثبت أن الأمير هاري كذب، فسيكون هناك حاجة إلى "إجراء مناسب". ولكن عندما سألته صحيفة نيويورك بوست يوم الجمعة عما إذا كان سيتم ترحيل الأمير، قال ترامب: "لا أريد أن أفعل ذلك. سأتركه بمفرده.

شريرة فظيعة

وقال الرئيس الأميركي: "لديه مشاكل كافية مع زوجته. "إنها شريرة فظيعة". وأضاف أنه يعتقد أن "هاري المسكين يُقاد من أنفه".

كانت الممثلة السابقة ميغان في الماضي منتقدة صريحة لترامب، ووصفته بأنه "مثير للانقسام" و"كاره للنساء".

وفي مع (نيو يورك بوست)، أشاد الرئيس الأميركي أيضًا بشقيق الأمير هاري الأكبر، الأمير ويليام، ووصفه بأنه "شاب عظيم".

يشار إلى إن الاعتراف بتعاطي المخدرات في الماضي لا يؤدي تلقائيًا إلى رفض تأشيرة الولايات المتحدة، ولكنه قد يتسبب في تأخيرات، وقد يؤدي الكذب في نموذج التأشيرة إلى الترحيل.

ولا يتدخل رؤساء الولايات المتحدة عادة في قرارات التأشيرة الفردية. ولم يرد الزوجان على تعليقات ترامب.

افتتاح العاب انفيكتوس

وإلى ذلك، دعا دوق ساسكس المنافسين إلى التغلب على "لحظة الصعوبة والانقسام في العديد من أجزاء العالم" أثناء افتتاحه أحدث نسخة من ألعاب إنفيكتوس في كندا.

وكان الأمير هاري يتحدث في حفل الافتتاح في فانكوفر مع زوجته ميغان يوم السبت.

وشاهد الزوجان في البداية من المدرجات، وهتفوا وصفقوا لفريق المملكة المتحدة بينما سار منافسوهم على المسرح.

وكان الأمير هاري أسس ألعاب إنفيكتوس في لندن في عام 2014، ويمثل هذا العام النسخة السابعة من المنافسة لقدامى المحاربين الجرحى.

وستشهد الأيام التسعة القادمة من المنافسة أكثر من 500 رياضي يتنافسون في 11 حدثًا مختلفًا، بما في ذلك الرياضات الشتوية لأول مرة.

عروض موسيقية

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية قدمتها كاتي بيري، وكريس مارتن من فرقة كولدبلاي، ونيللي فورتادو.

وألقى الأمير هاري، الذي خدم في أفغانستان وشهد بعض رفاقه يعانون من إصابات غيرت حياتهم، كلمة عاطفية في الحفل، وقال للحشد الذي بلغ عدده 40 ألف شخص: "نحن نجتمع هنا في فانكوفر بروح الوحدة.

وقال هاري: "بغض النظر عن أي اختلافات، هنا في ألعاب إنفيكتوس، نحن نلتزم بالاحترام المتبادل، ونتنافس بشراسة، ولكننا نؤمن ببعضنا البعض."

وأشاد الأمير بشعوب الأمم الأولى الأصلية في كندا في خطابه، وشكرهم على استضافة الألعاب.

وقال للمتنافسين: "على مدى العقد الماضي، فقدت العد لعدد المرات التي سمعناكم فيها تخبروننا أن ألعاب إنفيكتوس أنقذتكم. باحترام، أنا لا أتفق مع هذا الرأي. إن إنفيكتوس لم تنقذكم. أنتم أنقذتم أنفسكم."

وشهد الحفل أيضًا صعود فرقة كولدبلاي البريطانية على المسرح، حيث عزف المغني الرئيسي كريس مارتن نشيد فرقة Invictus، الذي كتبه في عام 2014.

وقدمت المغنية الكندية نيللي فورتادو أغنيتها العالمية الناجحة I'm Like a Bird في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ودعت فرقة الرقص ILL-Abilities على المسرح كجزء من مجموعتها.

واختتمت نجمة البوب ​​كاتي بيري العرض، بأداء بعض من ذخيرتها بما في ذلك أغنية Roar التي تصدرت قوائم الأغاني.