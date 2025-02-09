شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الظروف الراهنة تستوجب التلاحم وإعلاء قيمة العمل والان مع تفاصيل الخبر

شدد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل والإنتاج وتنوير عقل ووجدان الإنسان المصري، والانطلاق لرؤية وفلسفة تعتمد على تقليل الاعتماد على الخارج والاستيراد، لتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الكفاية الإنتاجية في القطاعات الحيوية من السلع والخدمات.

وأكد الأزهري، إن الظروف الراهنة تتطلب وتستوجب من الكل التكاتف التلاحم والعمل على تحقيق الكفاية الإنتاجية والعمل بجد لضمان عدم الاحتياج للخارج، وفي نفس الوقت تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في في عملية التصدير.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة دور ورؤية وزارة الأوقاف في نشر فلسفة العمل الحر وريادة الأعمال، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، وإجراءات توفيق أوضاع المشروعات المقامة على الأراضي التابعة لولاية وزارة الأوقاف وذلك فيما يخص أصحاب الورش بمنطقة الحرفيين الصناعية بمحافظة البحر الأحمر، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.



