شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: المنافسة القوية فى الانتخابات ضرورة لاستعادة قوة النقابة والان مع تفاصيل الخبر

أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، عقب تقدمه بأوراق ترشحه لدورة ثانية على مقعد نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي للنقابة 2025، أن المنافسة الانتخابية ضرورة لاستعادة قوة النقابة، حيث أن النقابة تحتاج إلى تنافس انتخابي قوي.

وأشار إلى أن الانتخابات الحالية تختلف عن سابقتها من حيث طبيعة المنافسة وظهور مرشحين بارزين، لأن النقابة قائمة على المنافسة الحرة، وأي انتخابات قوية تعزز من دور الجمعية العمومية، وهذا هو جوهر العمل النقابي، ففي الانتخابات الماضية، دخلت المنافسة بهدف واضح وهو تقديم بديل قوي، واليوم أؤكد أن النقابة تحتاج دائمًا إلى مرشحين متعددين لضمان تمثيل حقيقي للصحفيين.

وتابع البلشي: أن النقابة لا بد أن تكون مركزًا قويًا يضم كافة الاتجاهات، قائلًا: "غياب القوى الفاعلة عن النقابة أثّر على أوضاع الصحافة، وعلينا أن نعيد بناء هذا الدور بحيث تكون النقابة مساحة مفتوحة للجميع، سواء أفراد أو مؤسسات، لاستعادة قوتها وتأثيرها."

وفيما يتعلق بملف الصحفيين المؤقتين أكد البلشي شهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وأنه ملف سيكتمل بكل الأحوال، ولكن التحدي الأساسي هو توفير آليات تنفيذية لضمان حقوق الصحفيين، مؤكدا أن النقابة ستواصل الضغط لضمان تحقيق أكبر قدر من المكاسب للصحفيين المؤقتين، قائلًا: "نحن مستمرون في التفاوض لضمان فتح الباب أمام الزملاء المتعطلين، وهذا جزء من المسؤولية العامة التي يجب أن تتحملها المؤسسات الإعلامية، خاصةً تلك التي تسيطر على سوق الإعلانات."

وفيما يخص تطوير المؤسسات الصحفية، أشار النقيب إلى أن الاتفاق مع الهيئة الوطنية للصحافة لم يقتصر فقط على ملف المؤقتين، بل شمل أيضًا تطوير الصحافة القومية وتحسين توزيع الصحف.

وأضاف: "بدأت بالفعل مناقشات حول تطوير التوزيع بآليات جديدة، وهي خطوات ضرورية لضمان استمرار الصحافة الورقية وتعزيز تأثيرها."

كما شدد نقيب الصحفيين على أهمية التنافس على قضايا جوهرية مثل حرية الصحافة، وتحسين الأوضاع المالية للصحفيين، والمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين، قائلًا: "علينا أن نعمل معًا لتحسين أوضاع المهنة، وتوظيف المنافسة الانتخابية في تحقيق مكاسب حقيقية للصحفيين، وإن المرحلة الجديدة ستشهد إعادة ترتيب العلاقة مع الدولة وفتح النقابة لتقديم خدمات بشكل مختلف.

وأوضح البلشي أن عملية التفاوض كانت ضرورية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن النقابة خاضت معارك مهمة لتحسين أوضاع الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، مؤكدًا "في لحظات الأزمات، يكون التمسك بالمبادئ والقيم المهنية هو الأساس، مع ضرورة التفاوض لتحسين الشروط وتحقيق المكاسب."

وأضاف: "ما قمنا به خلال الفترة الماضية هو تحسين شروط التفاوض لصالح الصحفيين، وهو ما ظهر بوضوح في عدة ملفات، منها رفع الحجب عن بعض المواقع، والتدخل لحل أزمات الصحفيين المفصولين، وتأمين الدعم لزملاء يواجهون تحديات مهنية وقانونية."

وأكد النقيب أن النقابة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، لكنها تحتاج إلى تحالفات قوية داخل الوسط الصحفي وخارجه لضمان تحقيق مكاسب حقيقية، قائلًا: "نحن بحاجة إلى دعم بعضنا البعض، فالتغيير لا يتم إلا بتكاتف الصحفيين وتوحيد جهودهم للدفاع عن المهنة."