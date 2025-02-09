وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفيا الأزمة الأوكرانية - الروسية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبها. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأزمة الأوكرانية-الروسية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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