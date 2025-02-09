مصر تستضيف قمة عربية طارئة 27 فبراير الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جمهورية مصر العربية، أنها ستستضيف في القاهرة، يوم 27 فبراير الجاري، قمة عربية طارئة، لبحث التطورات "الخطيرة" للقضية الفلسطينية، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية اليوم، بأن عقد القمة يأتي بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.