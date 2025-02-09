شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة النواب": الحكومة أرسلت لنا خطة الدولة بالكامل لتوصيل الغاز الطبيعى للمدن والقرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وجود خطة متكاملة لدى الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية، وقال إن هذه الخطة موجودة في لجنة الطاقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي، في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، وكذلك تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وقال النائب طلعت السويدي: "في لجنة الطاقة والبيئة لدينا خطة الدولة بالكامل لجميع قرى ومراكز ومدن مصر بالكامل موجودة في اللجنة، ومن حق أي نائب أن يطلع عليها لأن طلبات توصيل الغاز الطبيعي كثيرة جدا، وموجود معنا أكبر 2 مسئولين في الوزارة، خطة كاملة للجمهورية بالكامل ما يخص حياة كريمة والقرى، وأوافق على الاتفاقيات ونريد المزيد من الاتفاقيات وهى من أكبر أنواع الدخل لموارد الدولة".

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن الخطة تتضمن كل ما يتعلق بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، سواء على مستوى مشروعات مبادرة حياة كريمة، أو أي مكان آخر.

وفيما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز، أكد أن هذه الاتفاقيات تمثل أهمية كبيرة في البحث والتنقيب عن البترول بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.