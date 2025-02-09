شكرا لقرائتكم خبر عن جبالي للمعارضة تحت قبة النواب: أول مرة أشوف تنسيق بين اليمين واليسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على تشابه المقترحات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري رئيس حزب التجمع، ومحمد عبدالعليم داود عضو حزب الوفد، خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم بالجلسة العامة، قائلا: هناك تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين ومبرراتها لدرجة تصل إلى حد التطابق التام.

ورد النائب محمد عبدالعليم داود، قائلا: هناك تنسيق بين المعارضة في التعديلات، مشيراً إلى أنه آن الأوان لكي تتفق المعارضة مع بعضها، الأمر الذي عقب عليه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، قائلاً: (أول مره أشوف تنسيق بين اليمين واليسار)، ليرد داوود قائلا: الحريات لا تعرف يمين أو يسار والفترة القادمة ستشهد تنسيق كبير.

من جانبه أكد النائب محمد عبدالعليم داود، أن التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ترد إليه وللنائب عاطف المغاورى من مكاتب خبرة قانونية في هذا المجال.