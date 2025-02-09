الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية للسلام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية العنصرية التي طالبت بدولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدةً وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب المملكة في مواجهة حملات التحريض الإسرائيلية التي تحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها: “إن هذه التصريحات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وعدوانًا على سيادة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية بل والدول العربية كافة”، مطالبة المجتمع الدولي وجميع الدول بإدانة هذه التصريحات المعادية للسلام.

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