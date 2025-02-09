اخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية للسلام

0 نشر
سارة السيد 0 تبليغ

الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية للسلام

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية المعادية للسلام والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصريحات الإسرائيلية العنصرية التي طالبت بدولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية ، مؤكدةً وقوف دولة فلسطين الدائم إلى جانب المملكة في مواجهة حملات التحريض الإسرائيلية التي تحاول المساس بأمنها واستقرارها.

 

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها: “إن هذه التصريحات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وعدوانًا على سيادة وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية بل والدول العربية كافة”، مطالبة المجتمع الدولي وجميع الدول بإدانة هذه التصريحات المعادية للسلام.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا