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أمريكا.. انتشال جثث 10 أشخاص من الطائرة المحطمة في ألاسكا

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أ ب- ألاسكا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قالت السلطات في ولاية آلاسكا الأمريكية يوم السبت، أنه تم انتشال جثث جميع الأشخاص العشرة الذين لاقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة على الجليد في بحر بيرينج.
وأعلنت إدارة الإطفاء التطوعية في مدينة "نوم" بالولاية عن الخبر عبر صفحتها على فيسبوك ظهر يوم السبت.

انتشال الجثامين

وكانت فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال الجثث قبل وصول عاصفة شتوية متوقعة إلى المنطقة.
وكانت الطائرة ذات المحرك التوربيني الأحادي تابعة لشركة بيرينج إير، في طريقها من أونالاكليت إلى مجتمع نوم عندما اختفت ظهر الخميس.
وتم العثور عليها في اليوم التالي بعد بحث مكثف، حيث لقي جميع الركاب التسعة والطيار حتفهم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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