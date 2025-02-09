بن غفير: أصبحنا نكتة الشرق الأوسط

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، عضو الكنيست الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إن إسرائيل أصبحت "نكتة الشرق الأوسط".

ونقلت صحيفة "معاريف" عن بن غفير، الذي استقال من منصب وزير الأمن القومي مؤخرا احتجاجا على عقد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب: "أصبحنا نكتة الشرق الأوسط وكنت المعارض الوحيد في المجلس الوزاري المصغر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة".

وأضاف "يجب أن نشجع الهجرة الطوعية من غزة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول إن هناك وقتا لكن من جهة إسرائيل لا وقت لدينا".

وأشار بن غفير إلى أنه لن يعود إلى الحكومة الإسرائيلية إلا إذا عملت لـ"إسقاط حماس" قائلا: "بدون انهيار حماس لن يكون هناك أي جدوى للسيادة في الضفة الغربية أو الاستيطان، وبدون انهيار حكم "حماس" فإن حياة كل سكان إسرائيل معرضة للخطر".

إذا تم إسقاط حماس سأعود

وأوضح: "إذا تم إسقاط حماس سأعود وانضم للحكومة، إذا توقف تمرير المساعدات لغزة، أو تم وقف إمدادات الوقود، أو بدأ تنفيذ خطة ترامب، سأعود للحكومة، لكن إذا عدنا نشاهد مسلحي حماس، أو تلقيت أعذارا بأن وعودا قد تحدث بعد عدة سنوات فلن أعود للحكومة أبدا".

من جهتها أفادت القناة "7" الإسرائيلية، أن الحكومة طلبت من بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة أسبوعين حتى يبحثه الكابينت.

وكشف ترامب الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، مما أثار ردودا إقليمية ودولية واسعة من حلفاء وخصوم الولايات المتحدة الذين أجمعوا على دعمهم لـ"حل الدولتين".