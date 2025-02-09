شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان أبو عوف وأبا زيد والدراوي ضمن المرشحين لعضوية مجلس الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تقدّمت الزميلة الصحفية إيمان عوف، عضوة الجمعية العمومية، بأوراق ترشحها اليوم، لخوض انتخابات التجديد النصفي للمجلس، على العضوية، ومثلها تقدّم الزميل الصحفي إسلام أبا زيد، كما تقدم الزميل إبراهيم الدراوي لعضوية مجلس النقابة.

يذكر أن نقابه الصحفيين تلقت حتي الآن أوراق ترشح كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي (النقيب الحالي)، ومحسن هاشم وعبد الجواد أبو كب بأوراق ترشحهم علي مقعد نقيب الصحفيين.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلن أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

