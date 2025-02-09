شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يجيز إلزام المتهم المحكوم عليه فى جريمة ما بالمصاريف والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على إجازة إلزام المتهم المحكوم عليه في جريمة بالمصاريف كلها أو بعضها.

وفي هذا الصدد تقضي المادة (313) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهي مجلس النواب، فأن كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

كما يستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.