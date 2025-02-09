شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الناصرى: شائعات الإخوان تستهدف تدمير الأمة العربية والوحدة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

عبر الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، عن استياءه الشديد إزاء سياسات جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنها تهدف إلى تدمير القومية العربية وتفكيك الوحدة الوطنية.

وأضاف: "الإخوان يبثون الأكاذيب على مدار التاريخ، ويستخدمون الدين كأداة للسيطرة على الشعوب العربية، كما إنهم يهددون استقرار مصر والوطن العربي، ويخدمون أجندات خارجية تهدف إلى تدمير هويتنا القومية، مؤكدا على ضرورة مواجهة هذه التحديات والتهديدات، والتزام الحزب العربى الناصرى بالقيم القومية العربية والوحدة الوطنية.

ودعا أبو العلا، جميع القوى الوطنية والقومية العربية إلى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات والتهديدات، مضيفا: "الإخوان يبثون الأكاذيب على مدار التاريخ، ويستخدمون الدين كأداة للسيطرة على الشعوب العربية إنهم يزعمون أنهم يحاربون من أجل الإسلام، ولكن في الواقع، إنهم يحاربون من أجل السلطة والسيطرة".

وتابع الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري: "الإخوان يعتبرون أنفسهم الحامليين الحصريين للحق والصواب، ويزعمون أنهم وحدهم الذين يعرفون ما هو الصواب والخطأ ولكن في الواقع، إنهم يبثون الأكاذيب والتحريضات، ويستخدمون الدين كأداة للتحكم في الشعوب، ويستخدمون العنف والقوة للسيطرة على الشعوب.