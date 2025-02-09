شكرا لقرائتكم خبر عن سيد الإسكندرانى رابع المرشحين على مقعد نقيب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

تقدم سيد الإسكندراني، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، بأوراق ترشحه على مقعد نقيب الصحفيين للدورة الحادية عشر على التوالي، وذلك خلال تلقى اللجنة المشرفة أوراق المرشحين في أول أيام فتح باب الترشح.

وقال الإسكندراني إنه سيعمل على زيادة البدل لـ 20000 جنيه، ويستعد الآن لمخاطبة رئيس الوزراء لزيادة البدل، بالإضافة إلى توفير الخدمات المختلفة لأعضاء الجمعية العمومية، والعمل على حل مشاكل النقابة.

وتقدم كل من الكاتب الصحفي خالد البلشي (النقيب الحالي)، ومحسن هاشم، وعبد الجواد أبو كب بأوراق ترشحهم علي مقعد نقيب الصحفيين.

وكان جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلنأن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية سوف تبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، يغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.